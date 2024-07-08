Литва просит у ЕК €16 млн на защиту от России

Литва обратилась с просьбой к Еврокомиссии (ЕК) о выделении финансовых средств на укрепление границы с РФ, которая одновременно является внешней границей Евросоюза.
Об этом сообщило МВД республики.
«Укрепление границы с Россией протяженностью 275 км является нашим приоритетом. Большая часть инфраструктуры для наблюдения за границей нуждается в модернизации. Затраты на это составят €16 млн», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.
Вильнюс рассчитывает получить €13,7 млн от ЕК. Подсчитана также стоимость обновления систем пограничного контроля на период до 2030 года. Она составит €65 млн.
«Рассчитываем на дальнейшую помощь Еврокомиссии в решении этого важного вопроса», – отметила Билотайте.