Россия нанесла массированный удар по Украине: много жертв (обновлено, видео) |
Орбан заявил, что не представляет себе поражения России в Украине |
Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию |
«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше |
В Баку призвали Китай производить продукцию для Европы в Азербайджане |
«Мирная миссия 3.0». Орбан прибыл в Китай вопреки истерии Запада |
Летят гранаты, струится газ: выборы во Франции вновь не обошлись без столкновений (видео) |
Атталь пообещал утром подать в отставку с поста премьер-министра Франции |
В НАТО подготовили план поддержки Киева с учетом победы Трампа |
Главное Мир

Литва просит у ЕК €16 млн на защиту от России

Литва просит у ЕК €16 млн на защиту от России

Литва обратилась с просьбой к Еврокомиссии (ЕК) о выделении финансовых средств на укрепление границы с РФ, которая одновременно является внешней границей Евросоюза.

Об этом сообщило МВД республики.

«Укрепление границы с Россией протяженностью 275 км является нашим приоритетом. Большая часть инфраструктуры для наблюдения за границей нуждается в модернизации. Затраты на это составят €16 млн», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

Вильнюс рассчитывает получить €13,7 млн от ЕК. Подсчитана также стоимость обновления систем пограничного контроля на период до 2030 года. Она составит €65 млн.

«Рассчитываем на дальнейшую помощь Еврокомиссии в решении этого важного вопроса», – отметила Билотайте.

Теги:
Из этой рубрики
Макрон отказался отпускать Атталя
Мир

Макрон отказался отпускать Атталя

2024/07/08, 14:29
Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать прошение об отставке
Мир

Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать прошение об отставке

2024/07/08, 13:51
Июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений
Мир

Июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений

2024/07/08, 13:46
Дальновидность Орбана и истерия Борреля
Мир

Дальновидность Орбана и истерия Борреля

2024/07/08, 13:27
Уроки Азербайджана: десятилетие неопределенности для Украины и НАТО
Мир

Уроки Азербайджана: десятилетие неопределенности для Украины и НАТО

2024/07/08, 13:11
Орбан заявил, что не представляет себе поражения России в Украине
Мир

Орбан заявил, что не представляет себе поражения России в Украине

2024/07/08, 13:08
Литва просит у ЕК €16 млн на защиту от России
Мир

Литва просит у ЕК €16 млн на защиту от России

2024/07/08, 12:58
Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции
Мир

Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

2024/07/08, 12:39
«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше
Мир

«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше

2024/07/08, 11:46