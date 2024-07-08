Ле Пен прокомментировала результаты выборов во Франции

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Неформальный лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, комментируя результаты парламентских выборов во Франции, заявила, что ее победа «просто отложена».

Об этом сообщает France24. «Наша победа просто отложена», — сказала она.

По ее словам, «приток поднимается», но он «поднялся недостаточно высоко в этот раз».

«Я слишком опытна, чтобы обманываться результатом, при котором мы удвоили представительство в парламенте», — сказала она.

Во втором туре парламентских выборов во Франции победил левый «Новый народный фронт», набрав более 8 млн голосов. На втором месте — президентская коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!», на третьем месте — ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».