Байрамов назвал ожидания Азербайджана в связи с приходом нового президента Ирана

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После вступления в должность нового президента Ирана наше главное ожидание связано с дальнейшим развитием отношений между этой страной и Азербайджаном.

Об этом заявил в беседе с журналистами министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Report.

«Как вам известно, недавно в Иране прошли внеочередные выборы и был избран новый президент. По этому случаю президент Азербайджана Ильхам Алиев направил ему (Масуду Пезешкиану) поздравительное письмо. Также хочу отметить, что мы заинтересованы в реализации проектов, согласованных между Азербайджаном и Ираном», – отметил министр.