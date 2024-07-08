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Главное Общество

Учащиеся Карабахского университета получат скидки по студенческой смарт-карте

Учащиеся Карабахского университета получат скидки по студенческой смарт-карте

Учащиеся Карабахского университета смогут получить студенческую смарт-карту, которая предоставит им ряд преимуществ. Об этом Report заявил руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Общественного объединения «Ассоциация банков Азербайджана» Тамерлан Рустамов.

По его мнению, это может стать одним из современных решений для развития цифровых платежей на освобожденных от оккупации территориях.

По словам Рустамова, студенты будут получать стипендии по смарт-карте, а также смогут воспользоваться скидками на цифровые платежи в общественном транспорте между городами Баку и Ханкенди, посещение дома-музея Мехмандарова и других культурных учреждений в городе Шуша.

«Этой картой можно будет осуществлять биометрические платежи в кинотеатрах, кафе, ресторанах, в книжном магазине «Панаххан» в городе Ханкенди», – сказал Рустамов.

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Учащиеся Карабахского университета получат скидки по студенческой смарт-карте

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