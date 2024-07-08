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«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше |
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«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше

«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше

Политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаж Орбан, ответил издевкой на упрек главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, что, мол, союз не давал стране мандат на представление его на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане. Политдиректор парировал этот укол в соцсети Х (бывшая Twitter), спросив, можно ли Венгрии хотя бы сходить на ужин без мандата Евросоюза.

«Нам разрешено поужинать или на это тоже нужно получить мандат от Евросоюза?» — написал Балаж Орбан, добавив к посту смеющийся смайлик и эмодзи «рукалицо».

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