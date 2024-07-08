НАТО планирует создать до новых 50 бригад для защиты от нападения России

НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источник агентства, говоривший на условиях анонимности, отказался предоставить какие-либо подробности о планах, которые являются секретными. Бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.
Еще одним признаком масштаба проблемы, с которой сталкивается НАТО в связи с необходимостью более серьезно отнестись к угрозе российского нападения после вторжения в Украину в 2022 году, стало заявление источника в сфере безопасности о том, что одной только Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности противовоздушной обороны.
На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласовали первые за более чем три десятилетия крупные планы обороны альянса, и с тех пор официальные лица работают над воплощением этих документов в конкретные военные требования.
Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите, посвященном 75-й годовщине трансатлантического альянса безопасности.
На просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО заявил, что военные планировщики альянса определили «подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты альянса».
«Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования входят в число наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит более высокие цели по возможностям для союзников, поскольку мы развиваем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет сильным», – сказал чиновник.
Министерство обороны в Берлине отказалось комментировать будущие планы НАТО, поскольку они засекречены. Оно заявило, что все союзники призваны координировать с НАТО требования к возможностям, и что эти усилия будут продолжаться до следующего года.