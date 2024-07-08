НАТО планирует создать до новых 50 бригад для защиты от нападения России

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НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник агентства, говоривший на условиях анонимности, отказался предоставить какие-либо подробности о планах, которые являются секретными. Бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.

Еще одним признаком масштаба проблемы, с которой сталкивается НАТО в связи с необходимостью более серьезно отнестись к угрозе российского нападения после вторжения в Украину в 2022 году, стало заявление источника в сфере безопасности о том, что одной только Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности противовоздушной обороны.

На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласовали первые за более чем три десятилетия крупные планы обороны альянса, и с тех пор официальные лица работают над воплощением этих документов в конкретные военные требования.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите, посвященном 75-й годовщине трансатлантического альянса безопасности.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО заявил, что военные планировщики альянса определили «подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты альянса».

«Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования входят в число наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит более высокие цели по возможностям для союзников, поскольку мы развиваем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет сильным», – сказал чиновник.

Министерство обороны в Берлине отказалось комментировать будущие планы НАТО, поскольку они засекречены. Оно заявило, что все союзники призваны координировать с НАТО требования к возможностям, и что эти усилия будут продолжаться до следующего года.