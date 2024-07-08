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В Баку призвали Китай производить продукцию для Европы в Азербайджане

В Баку призвали Китай производить продукцию для Европы в Азербайджане

Китаю выгоднее производить продукцию для Европы в Азербайджане, заявил председатель правления Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) Валех Алескеров на конференции Шанхайской организации сотрудничества.

«Производство в Азербайджане и экспорт в Европу выгоднее для Китая», — отметил Алескеров, подчеркнув, что это позволит избежать дополнительных транспортных расходов и воспользоваться льготами СЭЗ (цитата по «Тренду»).

Он также добавил, что развитие Среднего коридора за счет инвестиций важно, и что китайские компании будут приветствоваться в Азербайджане. Делегация из Китая уже посетила СЭЗ и ознакомилась с её преимуществами.

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