Орбан рассказал, зачем он прилетел в Китай

216 Просмотров

Урегулирование конфликта в Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай.

Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Вопрос о том, когда закончится российско-украинская война, помимо воюющих сторон, зависит от решения трех мировых держав – США, Евросоюза и Китая. Именно поэтому после моих встреч с воюющими сторонами мы приехали в Пекин», – написал Орбан в Facebook.