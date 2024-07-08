Си Цзиньпин рассказал, в каком случае удастся решить украинский конфликт

363 Просмотров

Скорейшее прекращение боевых действий в Украине и стремление к политическому разрешению конфликта соответствуют интересам всех сторон.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

«В интересах всех сторон как можно скорее прекратить боевые действия и искать политическое решение, – приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. – В настоящее время крайне важно соблюдать три принципа: не допускать распространения огня за поле боя, не допускать эскалации войны, не допускать, чтобы кто-либо подливал масла в огонь».

Также он указал на необходимость «способствовать скорейшему охлаждению ситуации».

Си Цзиньпин призвал международное сообщество совместными усилиями создать условия для прекращения огня в Украине.

«Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров. Только когда все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной, в этом [украинском] конфликте сможет наступить скорейшее прекращение огня», – сказал китайский лидер.

Кроме того Си Цзиньпин отметил, что Между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментального конфликта интересов.

«Между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов. Отношения ЕС и КНР имеют стратегическое значение и глобальное влияние», – сказал он.