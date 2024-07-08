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Столтенберг: Китай – главный организатор российской агрессии против Украины

Столтенберг: Китай - главный организатор российской агрессии против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на территории Украины демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай он назвал «главным организатором российской агрессии против Украины».

«Председатель Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, США потерпели неудачу в Украине. И если Путин победит в Украине, это придаст смелости не только президенту Путину, но и Си Цзиньпину. Как сказал премьер-министр Японии, то, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Азии завтра», — сообщил Йенс Столтенберг в интервью CBS News.

Господин Столтенберг добавил, что блок НАТО нужен США в том числе для решения проблем с Китаем. Он также отметил, что альянс способен урегулировать этот вопрос, поскольку у НАТО есть более 30 союзников, суммарный ВВП которых превышает 50% мирового ВВП.

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