Си Цзиньпин заявил о совпадении основных направлений усилий Китая и Венгрии по Украине

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Китай и Венгрия разделяют общие принципы в подходе к разрешению украинского кризиса.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

«Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии по Украине совпадают, Китай готов продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами», – приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.

По его данным, в ходе переговоров китайский лидер «высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического разрешения украинского кризиса».