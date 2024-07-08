Си Цзиньпин заявил о совпадении основных направлений усилий Китая и Венгрии по Украине

Китай и Венгрия разделяют общие принципы в подходе к разрешению украинского кризиса.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.
«Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии по Украине совпадают, Китай готов продолжать поддерживать контакты с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами», – приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение КНР.
По его данным, в ходе переговоров китайский лидер «высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического разрешения украинского кризиса».