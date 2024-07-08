Орбан заявил Си Цзиньпину о поддержке Венгрией мирного плана Китая по Украине

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Венгрия поддерживает мирный план Китая по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – процитировало главу правительства информационное агентство MTI. Орбан напомнил, что военный конфликт на территории Украины продолжается уже 2,5 года и все это время «Венгрия живет в тени войны».

«Поэтому для нас очень важно, что Китай призывает к миру во всем мире, а не к войне. Что касается конфликта по соседству с Венгрией, то мы высоко ценим вашу мирную инициативу», – сказал Орбан, обращаясь к Си Цзиньпину.