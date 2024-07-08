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В компании Boeing признали свою вину в мошенничестве

В компании Boeing признали свою вину в мошенничестве

Компания Boeing согласилась на сделку о признании вины, чтобы избежать уголовного разбирательства по делу о крушении 737 Max, сообщает Associated Press со ссылкой на министерство юстиции США.

Уточняется, что компания признает себя виновной по обвинению в мошенничестве, связанном с двумя смертельными авариями лайнеров 737 Max, после того как правительство установило, что Boeing нарушил соглашение, которое защищало от от судебного преследования более трех лет.

На этой неделе федеральные прокуроры предоставили компании выбор: признать себя виновной и выплатить штраф в качестве части наказания или предстать перед судом по уголовному обвинению в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Соглашение о признании вины, которое еще должно получить одобрение федерального судьи, чтобы вступить в силу, предусматривает выплату компанией Boeing дополнительного штрафа в размере 243,6 миллиона долларов. Это та же сумма, которую она выплатила в рамках соглашения 2021 года, которое, по мнению министерства юстиции, компания нарушила. В течение трех лет будет назначен независимый наблюдатель, который будет следить за соблюдением компанией Boeing процедур безопасности и качества.

В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году – в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек.

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