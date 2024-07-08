Си Цзиньпин и Орбан провели встречу

73 Просмотров

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, «председатель КНР Си Цзиньпин 8 июля в первой половине дня провел встречу с премьер-министром Венгрии Орбаном в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине».

Орбан считает Китай ключевой страной, которая может создать условия для будущих переговоров между Россией и Украиной.

«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте», – написал политик в Х.