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Энтони Джошуа хочет драться с Тайсоном Фьюри

Энтони Джошуа хочет драться с Тайсоном Фьюри

Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой против Тайсона Фьюри. По мнению британского боксера, его соотечественник постоянно избегает поединка с ним.

Джошуа призвал Фьюри прекратить избегать боя и провести поединок между двумя бывшими чемпионами мира.

«Мне уже неважно, выиграет ли он или же проиграет Усику. Я просто хочу драться с ним – все это слишком затянулось. Фьюри увиливает от многих – со многими он не дерется. А много ведь есть людей высочайшего класса. Пусть кончает с этим, пусть выходит и побоксирует со мной, непозволительно так тратить мое время. Хочу выйти на бой с ним сейчас, а не ждать, пока мне исполнится 40-41-42 года.

Он сам поставил себя в такие условия, что должен сам принимать решения. А  чего хотят фанаты – я-то уж знаю. Мы пытались сделать так, чтобы поединок состоялся, контракт подписали, а потом контракт расстроился. У нас был подписан контракт на бой против Уайлдера… Я всегда делал шаги, предвидя наперед. Надеюсь, после этого боя мы наконец-то сможем провести и тот бой.

Чтобы показать Фьюри на каком уровне мы оба, я и с Нганну не прочь драться. «Фьюри с ним дрался? Драться с ним буду и я». Я пытался драться с теми же оппонентами, против которых боксировал Фьюри, чтобы показать, что мы-то с ним на одном уровне», – приводит слова Джошуа Boxing Scene.

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