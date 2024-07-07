Олланд получит депутатский мандат

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд выиграл выборы в своем округе Коррез и избрался в парламент, сообщает местная газета Le Monde.

«Франсуа Олланд, баллотировавшийся от левого альянса «Новый народный фронт» (NFP) по своему старому избирательному округу, был избран в Национальное собрание во втором туре парламентских выборов в воскресенье, 7 июля», — написало издание.

Он набрал 43,29% голосов, тем самым опередив кандидата от ультраправой партии «Национальное объединение» (РН) Майти Пуже (31,43%). Депутат парламента от президента Франции Эмманюэля Макрона, Франсуа Дюбуа набрал 25,28% голосов, тем самым заняв третье место.