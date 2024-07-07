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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Армении

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Армении

В Ширакской области Армении произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом говорится в ссообщении Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился недалеко от границы Армении с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 25,84 км.

Согласно информации МВД Армении, землетрясение магнитудой 3-4 произошло 7 июля в 22:05 по местному времени (совпадает с бакинским) в 17 км к северо-востоку от села Бавра.

«Толчки ощущались в селах Сарагюх, Бавра, Тавшут, Газанчи и Ашоцк Ширакской области, а также в селах Сарчапет и Паххбюр Лорийской области», – уточнили в ведомстве.

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