Здание Нацсобрания Франции взяли под усиленную охрану

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Усиленные подразделения полиции и жандармерии стянуты к зданию Национального собрания (нижней палаты парламента) для пресечения возможных беспорядков после подведения итогов второго тура досрочных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

До этого представители радикальных группировок распространили в социальных сетях призыв к проведению митинга возле здания Национального собрания. В ответ префектура полиции запретила проведение массовых акций перед резиденцией парламента.

В настоящий момент обстановка вокруг здания спокойная, однако на прилегающих улицах присутствует много пеших патрулей полиции, сообщает агентство.