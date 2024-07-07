«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: у кота Ларри появится соседка Джо-Джо

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Новый глава правительства Соединённого Королевства Кир Стармер намерен привезти в резиденцию на Даунинг-стрит свою кошку. Новое животное в этом месте, возможно, окажется нежданным гостем для кота Ларри, живущего там уже 14 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты рассказали, что 17-летний мышелов завоевал репутацию «отпугивающего противников». Так, он четыре года подряд конфликтовал с бывшим главным крысоловом британского внешнеполитического ведомства котом Палмерстоном, а в 2022 году даже прогнал с территории резиденции большую лису.

В связи с этим издание назвало предстоящее событие возможной «кото-строфой» (cat-astrophe). По словам журналистов, именно это случится, если новоиспечённый премьер привезёт на Даунинг-стрит свою кошку Джо-Джо.

«Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо «обожают» его дети», — говорится материале.

В то же время, как считает специалист по поведению кошек Ники Треворроу, в резиденции может возникнуть напряжённость, если Ларри почувствует «угрозу» со стороны своей новой сожительницы. Она заявила, что первое время животных нужно держать в разных помещениях, чтобы они привыкали к запаху друг друга до очной встречи