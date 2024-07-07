Теймур Раджабов возглавит нашу сборную на Шахматной олимпиаде

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Определились представители Азербайджана, которые примут участие во Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Об этом журналистам заявил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

По его словам, нашу страну на престижном конкурсе представят 6 шахматистов и 5 шахматисток: «Капитаном команды будет Теймур Раджабов. В состав команды также войдут Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Аббасов, Мухамед Мурадли и Айдын Сулейманлы. Среди шахматисток за медали поборются Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедзаде.

Шахматная олимпиада пройдет с 10 по 23 сентября.