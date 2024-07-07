СМИ: Орбан направляется в Китай

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Самолет, который венгерский премьер Виктор Орбан обычно использует для зарубежных визитов, находится над территорией России и направляется в Китай. Об этом сообщает венгерский портал 444.hu.

Журналисты отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X движется над территорией России и есть высокая вероятность, что на его борту Виктор Орбан, который направляется в Китай.

«По нашей информации, после поездок в Киев, Москву и Азербайджан Виктор Орбан направляется в Китай», – говорится в публикации.

Борт должен приземлиться утром по местному времени.