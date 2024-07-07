В НАТО подготовили план поддержки Киева с учетом победы Трампа

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НАТО начала готовиться к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США, в том числе разработала план долгосрочной военной поддержки Украины, пишет Politico.

По данным издания, после неудачного выступления на дебатах нынешнего американского лидера Джо Байдена в НАТО готовятся к возвращению администрации Трампа, «которая отличается скептицизмом по отношению к Европе, резким правым изоляционизмом и твердой решимостью сделать противостояние с Китаем основным глобальным приоритетом». Страны-члены альянса чувствуют себя более уверенными в возможности противостоять республиканцу, чем когда он впервые занял пост президента США в 2016 году, отмечает издание.

Politico пишет, что план НАТО содержит три направления:

улучшение отношений с Трампом и его советниками для минимизации рисков возможного конфликта;

изменение политики альянса, направленное на смягчение критики оборонных расходов ЕС;

разработка «креативных дипломатических и юридических мер» для защиты приоритетов альянса от «вмешательства администрации Трампа».

В частности, на прошедшей в июне встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе был разработан план передачи контроля альянсу над «Группой содействия безопасности» Украины, которую возглавляли США. Источники Politico отмечают, что реализация этой инициативы сделала бы помощь Киеву «защищенной от Трампа», который неоднократно критиковал подход Запада к конфликту. Однако окончательное решение по этому вопросу ожидается на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

«Конечно, самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, и я думаю, что никто точно не знает, что он [Трамп] будет делать», — приводит издание комментарий дипломата из страны НАТО.