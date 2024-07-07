Россия уничтожила более половины украинской энергосистемы |
Moody’s предупреждает о рисках новой эскалации между Баку и Ереваном |
Второй тур парламентских выборов во Франции (обновлено) |
«Таблетки от фашизма» для Жозепа Борреля |
Карабахская декларация саммита ОТГ. Полный текст |
Эрдоган: Пезешкиан – турок азербайджанского происхождения |
Внимание! Не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе |
Китай попал в «список угроз» НАТО |
Наступил месяц Мухаррам |
Главное Политика

Moody’s предупреждает о рисках новой эскалации между Баку и Ереваном

Moody's предупреждает о рисках новой эскалации между Баку и Ереваном

Отношения между Азербайджаном и Арменией останутся сложными, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s.

Эксперты агентства ожидают, что геополитическая напряженность останется повышенной, если между двумя странами не будет экономической интеграции или общих геополитических интересов.

Пока их нет, риски новой эскалации конфликта остаются, считают в Moody’s.

«Обе стороны продолжают наращивать военный потенциал, в то время как на границе продолжают происходить периодические перестрелки, что означает, что сохраняется возможность новой эскалации военного конфликта», – указывает агентство.

Теги:
Из этой рубрики
Moody's предупреждает о рисках новой эскалации между Баку и Ереваном
Политика

Moody’s предупреждает о рисках новой эскалации между Баку и Ереваном

2024/07/07, 19:48
От Байдена ожидают передачи "президентской эстафеты" другому кандидату
Политика

От Байдена ожидают передачи «президентской эстафеты» другому кандидату

2024/07/07, 19:09
Сийярто анонсировал «мирные шаги» по Украине (видео)
Политика

Сийярто анонсировал «мирные шаги» по Украине (видео)

2024/07/07, 18:14
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль
Политика

Эрдоган призвал усилить давление на Израиль

2024/07/07, 17:50
Карабахская декларация саммита ОТГ. Полный текст
Политика

Карабахская декларация саммита ОТГ. Полный текст

2024/07/07, 16:44
Эрсин Татар выразил благодарность Ильхаму Алиеву
Политика

Эрсин Татар выразил благодарность Ильхаму Алиеву

2024/07/07, 16:01
Эрдоган: Пезешкиан - турок азербайджанского происхождения
Политика

Эрдоган: Пезешкиан – турок азербайджанского происхождения

2024/07/07, 15:48
США не изменят политику в отношении Тегерана после выборов в Иране
Политика

США не изменят политику в отношении Тегерана после выборов в Иране

2024/07/07, 15:33
Китай попал в "список угроз" НАТО
Политика

Китай попал в «список угроз» НАТО

2024/07/07, 13:52