Moody’s предупреждает о рисках новой эскалации между Баку и Ереваном

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Отношения между Азербайджаном и Арменией останутся сложными, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s.

Эксперты агентства ожидают, что геополитическая напряженность останется повышенной, если между двумя странами не будет экономической интеграции или общих геополитических интересов.

Пока их нет, риски новой эскалации конфликта остаются, считают в Moody’s.

«Обе стороны продолжают наращивать военный потенциал, в то время как на границе продолжают происходить периодические перестрелки, что означает, что сохраняется возможность новой эскалации военного конфликта», – указывает агентство.