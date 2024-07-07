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Завершилась виртуальная «марсианская миссия», длившаяся более года (фото)

Завершилась виртуальная «марсианская миссия», длившаяся более года (фото)

В ночь на воскресенье в США была завершена виртуальная «марсианская миссия», которая заключалась в том, что четверо человек в течение более года находились в «заточении» на тренировочной базе NASA, где были воспроизведены «марсианские» условия.

Эксперимент начался 25 июня 2023 года. В нем участвовали Келли Хастон, Росс Броквелл, Натан Джонс и Анка Селариу. Его задача было подготовить астронавтов к жизни на Марсе, пишет ВВС.

Ученые следили за участниками миссии удаленно, периодически давая им задания и непрерывно собирая данные об их здоровье.

Марсианский модуль площадью почти 160 кв. м, имитирующий участок поверхности Красной планеты, был целиком отпечатан на 3D-принтере.

На протяжении всего года участники эксперимента питались исключительно продуктами, способными пережить долгий космический перелет (то есть консервами). Разбавлять этот скудный рацион удавалось только тем, что возможно вырастить самим в специально разработанной гидропонной «марсианской теплице».

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