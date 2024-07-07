От Байдена ожидают передачи «президентской эстафеты» другому кандидату

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Нынешнему президенту США Джо Байдену стоит передать президентскую эстафету другому кандидату. Такое заявление сделал член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Шифф, будучи избранным демократом от штата Калифорния, считает, что Байдену необходимо одерживать победу над Дональдом Трампом с подавляющим преимуществом, либо дать возможность это сделать человеку, способному на такое.

Он добавил, что нынешний вице-президент США Камала Харрис «была бы феноменальным президентом» и могла бы победить на выборах с подавляющим преимуществом. Помимо этого, Шифф отметил, что решение о продолжении или прекращении предвыборной борьбы Байдена «должно быть принято оперативно».