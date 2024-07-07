Россия уничтожила более половины украинской энергосистемы

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Зимой Украине может не хватить электричества даже для обеспечения водоснабжения и отопления, страна потеряла более половины своих мощностей по производству электроэнергии. Об этом 7 июля сообщило украинское издание Kyiv Post.

«В худшем случае предстоящей зимой может не хватить электроэнергии для питания систем отопления и водоснабжения», — пишет издание.

При этом председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отказался предоставить Kyiv Post данные и цифры энергопотребления прошлой зимой, а также не уточнил, чего стоит ожидать от предстоящих холодов. Издание сообщает, что он назвал это конфиденциальной информацией.

Уточнялось, что на возможность страны передавать и распределять электроэнергию повлияло повреждение систем передач и подстанций в Украине. Также ситуация усугубляется тем, что несколько ядерных реакторов в данный момент проходят плановое техническое обслуживание.