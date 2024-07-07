Эрсин Татар выразил благодарность Ильхаму Алиеву

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Я горд тем, что по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева представил народ турецкого Кипра в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше. Сила тюркского мира в единстве!

Об этом говорится в заявлении лидера ТРСК Эрсина Татара в ходе воскресного брифинга в Лефкоше.

Эрсин Татар выразил благодарность руководству Азербайджана за особое внимание и гостеприимство. «Представители ТРСК были встречены в Азербайджане в соответствии с государственным протоколом. Подобное ранее имело место лишь в Турции. Я благодарен президенту Ильхаму Алиеву, а также всем, кто принял участие в организации саммита в Шуше», – отметил Татар.

Политик выразил удовлетворение посещением освобожденного от армянской оккупации города Ханкенди.

Татар заявил, что уже долгое время надеялся на участие в подобного рода весомой платформе диалога. «Наша цель – всестороннее развитие связей в рамках ОТГ. Я счастлив тем, что флаг ТРСК также развевался в Шуше», – сказал лидер ТРСК. Татар при этом раскритиковал реакцию отдельных политиков Евросоюза в связи с приглашением Лефкоши на неформальный саммит ОТГ в Шушу.

По его словам, развитие связей с тюркскими государствами вносит весомый вклад в укрепление позиций турок-киприотов и достижение справедливости на Кипре в соответствии с принципом «двух государств».