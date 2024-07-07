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Супруга Фиделя Кастро не дожила до 96 лет

Супруга Фиделя Кастро не дожила до 96 лет

В Мадриде в возрасте 95 лет умерла первая и единственная законная жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Марта Диас-Баларт, сообщил ее внук, Фидель Антонио Кастро Смирнов в X.

«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — написал он.

Мирта Диас-Баларт родилась в семье мэра города Банес Рафаэля Хосе Диас-Баларта и его супруги Америки Гутиеррес. Несколько членов семьи Диас-Баларт были влиятельными политиками при свергнутом позже Кастро президенте Кубы Фульхенсио Батисте.

Диас-Баларт познакомилась с Фиделем Кастро во время учебы в Гаванском университете, где изучала философию и литературу. В 1948 году они поженились, в 1949-м у них родился сын Фидель, который известен как Фиделито (покончил с собой в 2018 году). После бегства Кастро с Кубы в 1955-м после неудачных попыток переворота Диас-Баларт развелась с ним.

Какое-то время она с сыном жила в США. Однажды она отправила Фиделито для встречи с отцом в Мехико, однако тот потом не разрешил сыну уехать, поэтому Диас-Баларт наняла команду, которая похитила мальчика и вывезла его на Кубу, пишет The Washington Post.

Позже она вышла замуж за Эмиля Нуньеса Бланко — сына кубинского представителя в ООН Эмилио Нуньеса Портуондо — и бежала в Испанию, где обосновалась в 1959 году. У них родились две дочери.

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