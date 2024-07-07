Эрдоган: Пезешкиан – турок азербайджанского происхождения

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ожидает позитивного и интенсивного развития отношений с Ираном после победы Масуда Пезешкиана на выборах главы государства.

С данным заявлением президент Турции выступил по возвращении из Германии.

«Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. В Тебризе он говорит по-турецки, но когда приезжает в курдские регионы, он там может говорить на курдском языке. Он также хорошо владеет фарси. Я свяжусь с ним и поздравлю его. Надеемся, что отношения Турции и Ирана в будущем улучшатся. Более того, Иран – это страна, с которой у Турции самые лучшие отношения в регионе. Иран – это и важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные связи. Я ожидаю, что в новом периоде двусторонние отношения Турции и Ирана будут развиваться позитивно и ускоряющимися темпами», – приводит «Анадолу» слова Эрдогана.