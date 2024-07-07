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США не изменят политику в отношении Тегерана после выборов в Иране

США не изменят политику в отношении Тегерана после выборов в Иране

Результаты прошедших президентских выборов в Иране не повлияют на политику США в отношении этой страны. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

«Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану», – заявил представитель ведомства. По его словам, опасения Вашингтона в отношении Тегерана «остаются неизменны». «В то же время мы остаемся привержены дипломатии, когда это отвечает американским интересам», – подчеркнул он.

Чиновник повторил позицию американских властей о том, что выборы в Иране якобы не были свободными и справедливыми. «Мы не ожидаем, что эти выборы приведут к фундаментальным изменениям в направлении развития Ирана или большему соблюдению прав человека для его граждан», – полагает представитель ведомства.

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