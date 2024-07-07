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Самедов: Переход Бердыева – хорошая новость для азербайджанского клуба

Самедов: Переход Бердыева – хорошая новость для азербайджанского клуба

Бывший хавбек сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером азербайджанского «Туран-Товуза».

«Честно говоря, не знал об этом. Думаю, очень хорошая новость для клуба, который возглавил большой специалист. Он много чего добился в своей карьере. Прагматичный специалист, умеет давать результат. Видимо, получил заманчивое предложение от клуба, поэтому и принял его. При этом надо понимать, какие задачи ставит перед собой клуб, раз приглашает такого большого специалиста, который многого добился в России, обыгрывал большие европейские клубы», – приводит «Азериспорт» слова Самедова.

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