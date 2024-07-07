Китай попал в «список угроз» НАТО

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Повесткой дня на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будут не только Украина, Россия и увеличение военных расходов в Европе, но и Китай, который в последнее время попал в «список угроз» Североатлантического альянса, пишет The Wall Street Journal.

Пекин играет все более значимую роль для 32 стран-членов блока и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе: ряд государств обвинили Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. По словам дипломатов стран блока, в итоговом коммюнике НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.

WSJ отмечает, что еще пять лет назад Китай не упоминался в коммюнике НАТО, впервые альянс выразил обеспокоенность по поводу действий Пекина в заявлении лидеров в 2019 году. В концепции Североатлантического альянса, принятой в 2022 году, эту страну назвали «системным вызовом». В заявлении от июля 2023 года говорилось, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».