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Роспропагандист: Отношения Москвы с экс-странами СССР зависят лишь от исхода войны с Украиной (видео)

Роспропагандист: Отношения Москвы с экс-странами СССР зависят лишь от исхода войны с Украиной (видео)

Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной, как Россия, и таким странным, абсолютно искусственным образованием, как Армения, быть в принципе не может. Союзники должны быть хотя бы соизмеримы.

Об этом, как сообщает Minval, заявил российский пропагандист, ведущий программы СоловьевLive Сергей Мардан в интервью «Комсомольской правде».

«Россия всегда и всем права», – отметил он, характеризуя отношения Москвы с Ереваном.

«Нет никаких союзников. Отношения с такими странами, как Армения, могут быть следующими: либо они двигаются в орбите России (некоторые называют это обидным словом «сателлиты», но я не вижу в этом ничего обидного), либо они двигаются в чьей-то другой орбите.

Армения – это такой геополитический тупик на карте. Там нет ничего – ни полезных ископаемых, ни транзитной ценности.

У нас с Арменией нет общих врагов. С Турцией у нас нормальные рабочие взаимовыгодные отношения. Еще лучше у нас отношения с Азербайджаном. А у Армении с Азербайджаном наоборот. Поэтому, какими могут быть союзнические отношения с Арменией? – вопрошает пропагандист

«Тезис о том, что договор дороже денег, касается договоренностей между конкретными людьми. А любые межгосударственные договора имеют срок годности. Они заключаются, а потом в какой-то момент они либо официально денонсируются, либо их потом денонсируют по факту, потому что «любовь ушла, завяли помидоры». Вот и все.

Тот же самый ОДКБ создавался в очень специфический момент. А сейчас расклад категорически иной. Чего уж тут об этом говорить. И отношения с бывшими советскими странами сейчас зависят лишь от исхода войны с Украиной», – откровенно подытожил Мардан.

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