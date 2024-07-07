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В Баку при задержании преступника погиб капитан полиции

В Баку при задержании преступника погиб капитан полиции

В Сураханском районе Баку 6 июля около полуночи сотрудником полиции был задержан разыскиваемый за кражу и ранее восемь раз осужденный по различным статьям Уголовного кодекса Мехман Салахеддин оглу Мамедов (1983 г.р.).

Согласно информации пресс-службы МВД Азербайджана, при задержании М.Мамедов ранил сотрудника полиции, выполнявшего служебные обязанности, колюще-режущим предметом, и попытался скрыться.

Несмотря на серьезное ранение, капитан полиции Фахреддин Насиров предотвратил побег, задержал его и передал другим сотрудникам полиции.

Ф.Насиров был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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