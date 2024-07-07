Миланский аэропорт получит имя Берлускони

Аэропорт Мальпенса в Милане будет переименован в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, пишет газета La Repubblica.
В статье говорится, что власти уже давно обсуждают предложение о переименовании аэропорта. Инициатива исходит от администрации области Ломбардия, столицей которой является Милан.
Сальвини отметил, что недавно управляющий совет Национального управления гражданской авиации одобрил эту идею.
«Теперь требуется подпись профильного министра, и я думаю, что соглашусь», — добавил он.
Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет.