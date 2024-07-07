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Миланский аэропорт получит имя Берлускони

Миланский аэропорт получит имя Берлускони

Аэропорт Мальпенса в Милане будет переименован в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, пишет газета La Repubblica.

В статье говорится, что власти уже давно обсуждают предложение о переименовании аэропорта. Инициатива исходит от администрации области Ломбардия, столицей которой является Милан.

Сальвини отметил, что недавно управляющий совет Национального управления гражданской авиации одобрил эту идею.

«Теперь требуется подпись профильного министра, и я думаю, что соглашусь», — добавил он.

Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет.

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