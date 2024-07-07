Сборная Турции не вышла в полуфинал, но турецкий дух не сломлен!

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Двойные стандарты нашли подход и к футбольному полю.

«Доброе утро, моя Турция.

Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

(Мерих Демирал, футболист сборной Турции)

Сборная Турции, к сожалению, не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу. Но вряд ли у кого повернётся язык предъявить претензии к игрокам команды. Все сражались как львы. И, конечно, как серые волки.

Согласимся, что после несправедливости по отношению к турецкой сборной, проявившейся в абсолютно немотивированной дисквалификации Мериха Демирала после предыдущего матча команды, нужно было сохранить трезвую голову, не поддаваясь эмоциям. Что с блеском удалось сделать турецким футболистам. И лишь реальное невезение на последних минутах, когда мяч в буквальном смысле слова не лез в ворота голландской сборной, не позволило туркам сравнять счёт и перевести встречу в дополнительное время.

Однако даже недруги Турции не смогут не признать, как же силён турецкий дух! И как он непобедим! Именно этот момент стал лейтмотивом четвертьфинала. Потерпев поражение на футбольной площадке, турецкая сборная продемонстрировала сплочённость, внутреннюю силу, самоотверженность и силу духа! Таким и запомнится вояж сборной Турции в Германию!

Другое дело, что вне зависимости от того, кто в конце концов станет чемпионом Европы, в глобальном смысле данное европейское первенство запомнится тем, насколько геополитические двойные стандарты перекочевали на футбольную площадку. Причём вопрос тут далеко не только в факте несправедливой дисквалификации Демирала, что МИД Турции осудил как «политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа во время празднования радости на спортивном мероприятии, который не направлен против кого-либо».

Пресловутые двойные стандарты проявились, к примеру, в том, что практически не была дана реальная оценка безобразным действиям британского таланта Джуда Беллингема, который после забитого им гола в ворота сборной Словакии совершил хамский поступок в адрес скамейки словацких запасных: поцеловал ладонь и сделал вид, что хватается за гениталии. Свой мерзопакостный жест Беллингем назвал «шуткой», адресованной-де «моим близким друзьям, присутствовавшим на матче. К словакам я испытываю только уважение за то, как они играли против нас».

Уважение так уважение. Вот игрока мадридского «Реала» всего лишь оштрафовали и условно дисквалифицировали на один матч за «нарушение правил элементарного приличия» с откладыванием исполнения наказания на один год.

А чего тут удивляться, ежели Беллингем – «свой», не турок же.

Или взять другой эпизод из нынешнего ЧЕ. В матче 1/4 финала лидер сборной Германии Тони Кроос («Реал» Мадрид) на четвёртой минуте жёстким хоккейным силовым приёмом вывел из строя игрока сборной Испании Педри. В результате грубости немца игрок «Барселоны» как минимум полтора месяца не сможет выходить на футбольное поле.

Но и это не всё. Спустя ещё три минуты Кроос применил грубость по отношению к 16-летнему таланту сборной Испании Ламину Ямалу (также выступает за «Барсу»).

Случайной ли была атака реаловца на барселонцев или нет – решать читателю. Мы обратили внимание на данный эпизод исключительно по той причине, что Кроос не удосужился получить от арбитра за эти вопиющие нарушения правил даже предупреждения, не говоря об удалении.

Почему же такая несправедливость становится нормой? Возможно, в какой-то степени ответ можно почерпнуть из реакции Немецкого футбольного союза (НФС) в 2018 г. на совместную фотографию с Реджепом Тайипом Эрдоганом двух звёзд из сборной Германии – Месута Озила и Илкая Гюндогана. Снимки были распространены на страничке в Инстаграме турецкой Партии справедливости и развития в разгар президентской гонки в Турции. Гюндоган, к тому же, подарил Эрдогану свою футболку с надписью: «Моему президенту с глубоким уважением». Так вот президент НФС Райнхард Гриндель заявил, что союз придерживается ценностей, к которым Эрдоган относится «без достаточного уважения».

Но на этом дело не кончилось. Эрдоган тогда победил в первом туре, а сборная Германии сенсационно вылетела с ранней стадии ЧМ, после чего в дело вновь вступил Гриндель, потребовавший от Озила объяснений. Как следствие, в июле 2018 г. Озил распрощался с немецкой сборной, в своём прощальном заявлении фактически обвинив немецких функционеров от футбола в ксенофобии, дискриминации и расизме: «В глазах Гринделя и его союзников я немец, когда мы побеждаем, и иммигрант, когда мы проигрываем. Я плачу налоги в Германии, делаю пожертвования немецким школам, я выиграл с Германией чемпионат мира, но общество всё равно меня не принимает. Я получал награды за интеграцию в немецкое общество, а в 2015-м стал „Послом немецкого футбола“. Теперь получается, что я не немец? Есть какие-то критерии, которым я не соответствую? Моих друзей Лукаса Подольски и Мирослава Клозе не называют польскими немцами, так почему я турецкий немец? Меня считают „другим“. Дело в том, что это Турция? Дело в том, что я мусульманин?».

Наверное, что-то комментировать здесь нет смысла, благо всё видно невооружённым глазом, в особенности если вспомнить, как имеющий армянскую кровь француз Юрий Джоркаефф после забитого мяча в матче Лиги чемпионов сезона 1993/94 турецкому «Галатасараю» (он выступал тогда за «Монако») назвал гол его «первым ответом на геноцид армян». И что? Получил ли этот провокатор хоть толику критики? Вопрос риторический.

Таким вот образом политика двойного стандарта перетекла на футбольное поле. И, скорее всего, продолжение не за горами.

Поэтому нам остаётся лишь обратиться к сказанному в начале 2024 г. президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, продемонстрировав на исторических фактах «истинное лицо тех, кто пытается учить всех демократии, равенству, справедливости, правам человека», охарактеризовал их нутро (суть) как проявление «лживости, лицемерия и шкурности».

С чем мы и столкнулись на нынешнем чемпионате Европы.

Теймур Атаев