Второй тур парламентских выборов во Франции

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Второй тур выборов в нижнюю палату французского парламента – Национальное собрание – пройдет в воскресенье. Об этом сообщает «Интерфакс».

Избирательные участки в большинстве своем откроются в 08:00 утра по местному времени (10:00 по бак.вр.) и завершат работу в 18:00 (20:00 по бак.вр).

В некоторых городах и департаментах расписание работы участков может отличаться. В частности, в крупных городах, в том числе в Париже, французы смогут отдать свой голос до 20:00 (22:00 по бак.вр.).

Отмечается, что первые результаты выборов ожидаются после 20:00 по местному времени.