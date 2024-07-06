Киев готов передать мирные предложения России через посредников

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает, что может передать украинские мирные предложения Российской Федерации через посредников. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он подчеркнул, что аналогичная схема работала при заключении зерновой сделки.

По словам Подоляка, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан таким посредником не является. Советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», то значит, что страна не готова к миссии посредничества.