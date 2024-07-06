Илон Маск предупредил об опасности WhatsApp

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Американский предприниматель Илон Маск в субботу предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp от корпорации Meta Platforms с точки зрения защиты пользовательских данных. Об этом сообщается в X миллиардера.

Таким образом Маск ответил на комментарий одного из пользователей соцсети, который упомянул, что мессенджер выдает рекламу на основе тем, которые он обсуждал в чатах приложения.

До этого стало известно, что в новой бета-версии WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет генерировать аватары с помощью искусственного интеллекта компании Meta AI. Пользователи смогут загрузить набор своих фотографий один раз, после чего приложение самостоятельно будет менять детали при создании аватара, такие как фон и не только.