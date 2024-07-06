Самолеты и вертолеты тушат лесной пожар в турецком Измире

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В турецком городе Измир лесной пожар тушат при помощи четырех самолетов и пяти вертолетов. Об этом пишет местная газета Birgün.

По данным издания, пожар в лесу начался по неустановленной причине 6 июля около 15:30. Помимо летательных средств на место происшествия приехали тушить пожар 20 наземных транспортных средств, шесть машин для подвоза воды, четыре бульдозера и четыре наземные бригады Регионального управления лесного хозяйства Измира.

До этого лесной пожар случился в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, огонь тушат, в том числе с воздуха. В Анталье в среднем температура +37℃. Мэр города Мухиттин Бёджек отметил, что власти начеку из-за повышенного риска лесных пожаров в такую погоду.