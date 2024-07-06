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СМИ сообщили о «тяжелой болезни» Лукашенко

СМИ сообщили о «тяжелой болезни» Лукашенко

Президенту Беларуси Александру Лукашенко стало плохо в Астане, где проходил саммит ШОС, сообщил российский телеканал «Дождь» со ссылкой на неназванный источник. Издание утверждает, что политик «на самом деле очень тяжело болеет и очень тяжело переносит свою болезнь», но причину недомогания не называет.

Телеканал утверждает, что через два часа после прибытия в Астану на заседание ШОС состояние политика «стало резко ухудшаться на глазах у участников саммита»:

«На следующий день, в четверг, он выступал на саммите, встречался с главами государств, но видно, что выглядит он хуже, чем два дня назад и накануне, когда в военном кителе принимал парад в Минске. Лицо блеклое, блестит, речь не очень уверенная».

Другой источник, как сказал журналист, утверждает, что «Лукашенко на самом деле очень тяжело болеет и очень тяжело переносит свою болезнь», однако «чем он болен, неизвестно».

В августе Лукашенко будет 70.

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