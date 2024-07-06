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Москва стала посредником между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами

Москва стала посредником между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами

Ливанская газета Al Akhbar, связанная с «Хезболлой», сообщает, что Москва выступила посредником в переговорах между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.

По словам журналистов, такое посредничество якобы помогло снизить градус напряжённости между враждующими сторонами.

Дипломатические источники утверждают, что РФ помогает поддерживаемой Ираном группировке и Саудовской Аравии на фоне достижения договорённости об обмене йеменского политика Мохаммеда Кахтана на 50 заключённых-хуситов, о чём было объявлено в конце этой недели.

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