«Я первым делом направил секретное послание». Орбан раскрыл детали визита в Москву |
Мост, находящийся на трассе из Армении в Грузию, будет передан Азербайджану |
Орбан анонсировал «новый сюрприз» по пути в Баку |
ВОЗ отнесла тальк к вероятно вызывающим рак веществам |
Ильхам Алиев: Наказание Мериха несправедливо, желаю сборной Турции победы в игре с Нидерландами |
Азербайджанец Пезешкиан победил на выборах президента Ирана |
Сказал – значит сделал: Алиев выполнил обещание, данное Эрдогану в день подписания Шушинской декларации (видео) |
СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay» |
Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии |
Главное Политика

Пашинян поздравил азербайджанца

Пашинян поздравил азербайджанца

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Пашинян пожелал Пезешкиану новых достижений и успехов.

Правительство и народ Армении придают «особую важность отношениям с братским Ираном». Эти отношения развиваются по восходящей с первых дней независимости Армении и важны как на двустороннем уровне, так и для «поддержания стабильности и благополучия в регионе», отметил Пашинян.

Associated Press (AP) пишет, что избранный иранский президент Масуд Пезешкиан говорит на азербайджанском языке и давно занимается вопросами этнических меньшинств Ирана. Сторонники Пезешкиана называют его азербайджанское происхождение одной из причин, по которой он может стать инициатором создания «объединяющей силы» в стране.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев устроил обед для лидеров тюркских государств
Политика

Ильхам Алиев устроил обед для лидеров тюркских государств

2024/07/06, 18:49
Пашинян поздравил азербайджанца
Политика

Пашинян поздравил азербайджанца

2024/07/06, 17:43
Президент: На днях Азербайджан перевел на счет Секретариата ОТГ 2 млн долларов США
Политика

Президент: На днях Азербайджан перевел на счет Секретариата ОТГ 2 млн долларов США

2024/07/06, 14:31
Ильхам Алиев: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере
Политика

Ильхам Алиев: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере

2024/07/06, 14:21
В Шуше подписана Карабахская декларация Саммита Организации тюркских государств
Политика

В Шуше подписана Карабахская декларация Саммита Организации тюркских государств

2024/07/06, 14:14
Ильхам Алиев: Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам
Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам

2024/07/06, 14:10
Ильхам Алиев: До конца 2024 года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек
Политика

Ильхам Алиев: До конца 2024 года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек

2024/07/06, 14:01
Ильхам Алиев: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира
Политика

Ильхам Алиев: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

2024/07/06, 13:55
Хакан Фидан: Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном
Политика

Хакан Фидан: Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном

2024/07/06, 13:49