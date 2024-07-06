Пашинян поздравил азербайджанца

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Пашинян пожелал Пезешкиану новых достижений и успехов.

Правительство и народ Армении придают «особую важность отношениям с братским Ираном». Эти отношения развиваются по восходящей с первых дней независимости Армении и важны как на двустороннем уровне, так и для «поддержания стабильности и благополучия в регионе», отметил Пашинян.

Associated Press (AP) пишет, что избранный иранский президент Масуд Пезешкиан говорит на азербайджанском языке и давно занимается вопросами этнических меньшинств Ирана. Сторонники Пезешкиана называют его азербайджанское происхождение одной из причин, по которой он может стать инициатором создания «объединяющей силы» в стране.