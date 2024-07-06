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Ле Пен заявила, что премьер от ее партии не допустит использование оружия для ударов по России

Ле Пен заявила, что премьер от ее партии не допустит использование оружия для ударов по России

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что премьер от ее партии — в случае победы на выборах в парламент — не позволит Киеву использовать поставляемое Францией дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом она заявила в интервью CNN.

«Если Эммануэль Макрон [президент Франции] захочет отправить войска в Украину, а премьер будет против этого, то военные не отправятся в Украину. Последнее слово — за премьером», — сказала Ле Пен в интервью CNN.

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