Ле Пен заявила, что премьер от ее партии не допустит использование оружия для ударов по России

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Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что премьер от ее партии — в случае победы на выборах в парламент — не позволит Киеву использовать поставляемое Францией дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом она заявила в интервью CNN.

«Если Эммануэль Макрон [президент Франции] захочет отправить войска в Украину, а премьер будет против этого, то военные не отправятся в Украину. Последнее слово — за премьером», — сказала Ле Пен в интервью CNN.