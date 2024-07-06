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Зурабишвили: Перенос учений США угрожает обороноспособности Грузии

Зурабишвили: Перенос учений США угрожает обороноспособности Грузии

Перенос проведения грузино-американских военных учений Noble Partner вредит стратегическому партнерству Грузии и США и угрожает обороноспособности республики. Об этом заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

По ее словам, решение Вашингтона негативно отразится на всем, благодаря чему по сей день строилась грузинская армия. И это все происходит из-за того, что власти Грузии не поняли, «где ее друзья, а где враги», добавила Зурабишвили.

Политик предупредила, что в Грузии не будет мира, если она окажется в изоляции, без партнеров, и не будет никакого ресурса для усиления армии.

Министерство обороны США 5 июля сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии Noble Partner, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок. Американское ведомство сослалось на пересмотр двусторонних отношений из-за принятия Тбилиси закона об иноагентах.

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