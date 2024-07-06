Два спорткомплекса Азербайджана отличились на международном конкурсе

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Два спортивных комплекса Азербайджана отличились в конкурсе лучших сооружений, организованном Министерством спорта России, Олимпийским комитетом и Ассоциацией спортивных сооружений РФ.

Национальная гимнастическая арена удостоена второго места в номинации «Самый великолепный спортивный объект». Специально выбранным сооружением Оргкомитета стал Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева.

Помимо России в конкурсе также соревновались спортивные объекты 4 стран – Азербайджана, Узбекистана, Беларуси и Армении, сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Отметим, что Азербайджан в жюри представлял директор Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Фикрет Гусейнов.