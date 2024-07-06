Хакан Фидан: Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном

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Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном, сообщает ТАСС.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Организации тюркских государств в Шуше.

«Мы искренне надеемся, что нынешний переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией приведет к скорейшему подписанию мирного соглашения. В этом контексте мы особенно ценим твердую решимость и позитивный подход Азербайджана к заключению этого соглашения. Но нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют обеспокоенность Азербайджана. Тюркский мир должен продолжить оказывать полную поддержку Азербайджану для успешного завершения этого процесса», – заявил он.

Фидан также подчеркнул, что появилась историческая возможность добиться мира на Южном Кавказе, и это позитивно повлияет на сферу безопасности региона, международные логистические возможности.