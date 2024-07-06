Украина требует от МОК аннулирования приглашение на Олимпиаду для спортсменов из РФ

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Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором требуют сокращения списка атлетов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Парижа-2024.

По мнению украинской стороны, девять из 22 россиян и пять из 16 белорусов, преодолевших фильтр комиссии МОК по допуску, не должны ехать на Игры, поскольку не отвечают критериям нейтрального статуса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.