Джевдет Йылмаз: «Карабах – это Азербайджан, и так будет всегда»

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«Я очень рад находиться в Шуше, жемчужине Карабаха», сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша, передает АПА.

По его словам, сегодня самой большой поддержкой на фоне нестабильности в мире является Организация тюркских государств (ОТГ):

«Верю, что мы будем укреплять связи между нашими странами в то время, когда меняются центры экономической силы мира и возрастает значение нашей географии».

Так же он отметил. что официальная победа Азербайджана в 44-дневной войне была объявлена ​​освобождением города Шуша:

«Мы говорим, что Карабах – это Азербайджан, он всегда будет Азербайджаном. Существует историческая возможность. Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в скором времени имеет важное значение для мира и стабильности на Южном Кавказе. Открытие транспортных линий на Южном Кавказе создаст большие возможности для тюркского мира».

Джевдет Йылмаз отметил, что, несмотря на несправедливый подход международных организаций на протяжении десятилетий, азербайджанский народ под руководством Президента Ильхама Алиева одержал победу в справедливой войне:

«Сегодня недопустимо, чтобы такие центры несправедливо нацеливались на Азербайджан. Наше братство требует противостоять этому».