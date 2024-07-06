Ильхам Алиев: Наказание Мериха несправедливо, желаю сборной Турции победы в игре с Нидерландами |
Азербайджанец Пезешкиан победил на выборах президента Ирана |
Сказал – значит сделал: Алиев выполнил обещание, данное Эрдогану в день подписания Шушинской декларации (видео) |
СМИ: Армения обратилась к Индии с просьбой о приобретении квазибаллистических ракет «Pralay» |
Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой. Фотографии |
Орбан обсудил с Путиным способы прекращения войны в Украине: «Европе нужен мир» (видео) |
Переговоры Орбана и Путина длились около трех часов (обновлено) |
Киев возмущен визитом Орбана в Москву |
Эрдоган: Никто не критикует Германию и Францию за орла и петуха на форме |
Главное Политика

Джевдет Йылмаз: «Карабах – это Азербайджан, и так будет всегда»

Джевдет Йылмаз: "Карабах - это Азербайджан, и так будет всегда"

«Я очень рад находиться в Шуше, жемчужине Карабаха», сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша, передает АПА.

По его словам, сегодня самой большой поддержкой на фоне нестабильности в мире является Организация тюркских государств (ОТГ):

«Верю, что мы будем укреплять связи между нашими странами в то время, когда меняются центры экономической силы мира и возрастает значение нашей  географии».

Так же он отметил. что  официальная победа Азербайджана в 44-дневной войне была объявлена ​​освобождением города Шуша:

«Мы говорим, что Карабах – это Азербайджан, он всегда будет Азербайджаном. Существует историческая возможность. Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в скором времени имеет важное значение для мира и стабильности на Южном Кавказе. Открытие транспортных линий на Южном Кавказе создаст большие возможности для тюркского мира».

Джевдет Йылмаз отметил, что, несмотря на несправедливый подход международных организаций на протяжении десятилетий, азербайджанский народ под руководством Президента Ильхама Алиева одержал победу в справедливой войне:

«Сегодня недопустимо, чтобы такие центры несправедливо нацеливались на Азербайджан. Наше братство требует противостоять этому».

Теги:
Из этой рубрики
Президент: На днях Азербайджан перевел на счет Секретариата ОТГ 2 млн долларов США
Политика

Президент: На днях Азербайджан перевел на счет Секретариата ОТГ 2 млн долларов США

2024/07/06, 14:31
Ильхам Алиев: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере
Политика

Ильхам Алиев: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере

2024/07/06, 14:21
В Шуше подписана Карабахская декларация Саммита Организации тюркских государств
Политика

В Шуше подписана Карабахская декларация Саммита Организации тюркских государств

2024/07/06, 14:14
Ильхам Алиев: Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам
Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам

2024/07/06, 14:10
Ильхам Алиев: До конца 2024 года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек
Политика

Ильхам Алиев: До конца 2024 года на освобожденные земли вернутся 20 тысяч человек

2024/07/06, 14:01
Ильхам Алиев: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира
Политика

Ильхам Алиев: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

2024/07/06, 13:55
Хакан Фидан: Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном
Политика

Хакан Фидан: Турцию не устраивает позиция ряда стран Запада по урегулированию между Баку и Ереваном

2024/07/06, 13:49
Джевдет Йылмаз: "Карабах - это Азербайджан, и так будет всегда"
Политика

Джевдет Йылмаз: «Карабах – это Азербайджан, и так будет всегда»

2024/07/06, 13:26
Жапаров: Председательство Азербайджана на COP29 внесет большой вклад в борьбу с изменением климата
Политика

Жапаров: Председательство Азербайджана на COP29 внесет большой вклад в борьбу с изменением климата

2024/07/06, 13:16