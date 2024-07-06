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Джейхун Байрамов: Значимость ОТГ на международном уровне растет

Джейхун Байрамов: Значимость ОТГ на международном уровне растет

«Растет на международном уровне значимость Организации тюркских государств, прошедшей эффективный путь развития. Это одновременно служит повышению авторитета государств-членов и государств-наблюдателей Организации на международной арене, а также расширению их экономического потенциала. Тема саммита о построении устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникации и климатической деятельностью была выбрана в соответствии с нынешними реалиями. Как известно, в ноябре текущего года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Считаю, что это событие можно считать успехом тюркского мира. Впервые тюркское государство примет столь престижное мероприятие», сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на проходящем в Шуше заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), передает «Азертадж».

Министр отметил, что Азербайджан надеется на поддержку братских стран в организации COP29. События, происходящие сегодня в мире, оказывают свое воздействие и на окружающую среду. Устойчивое будущее станет возможным только путем защиты нашей здоровой планеты посредством климатической деятельности. В этом направлении также есть необходимость сотрудничества между тюркскими государствами. Пришло время создать платформу министров ОТГ, ответственных за экологию и окружающую среду. Кроме того, важно принять эффективные совместные меры для увеличения и диверсификации товарооборота между нашими странами, упрощения и совершенствования транзитных процедур транспортно-коммуникационных коридоров. В этом смысле создание новой транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана имеет особое значение в плане открытия новой транспортной артерии по Среднему коридору. Необходимо воспользоваться возможностями, открывающимися при развитии мультимодальных транспортных маршрутов, уделив особое внимание Среднему коридору. Это послужит делу полной реализации транзитного потенциала нашей страны.

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